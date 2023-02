Elke zes weken harkt Aart het grind rond de kerk van Hei- en Boeicop: ‘We zijn met een grote groep’

DE ONTMOETING Drie ouderlin­gen helpen ouderen bij invullen vragen­lijst over toekomst van hun Ontmoe­tings­kerk

In De Ontmoeting reist verslaggever Gijs Kool door het Rivierenland en schrijft verwonderd over de mensen, dieren en dingen die hij daar tegenkomt. Vandaag ontmoet hij ouderlingen Conny, Bartha en Ans van de Ontmoetingskerk in Noordeloos.

25 januari