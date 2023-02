Felle bijeenkomst over vluchtelingenhotel in Kedichem: ‘Kunnen kinderen nog over de dijk fietsen?’

Dit stel opent hun hotel voor asielzoe­kers: ‘Ook zij verdienen een goede plek en die kunnen wij ze bieden’

Hoteleigenaren Gerda en Marco Kruger van Hotel aan de Linge in Kedichem kijken uit naar de komst van 56 vluchtelingen die daar vanaf 1 maart voor ten minste een jaar mogen vertoeven. De groep asielzoekers verblijft nu nog in de opvanglocatie in Lexmond. ,,We zijn blij dat we iets voor deze mensen kunnen doen.”