Geef ter plekke je mening over het dorp tijdens het Ommetje Meerkerk

Wijkagent vist twee kinderfiet­sen uit water maar niemand heeft ze als ‘gestolen’ gemeld

Een bijzondere vangst voor wijkagent Auke: hij viste maandag twee kinderfietsen uit een van de singels in Gorinchem-Oost. Van wie ze zijn, weet hij niet. Want de fietsen staan niet in het politiesysteem opgegeven als ‘gestolen’ of ‘vermist’.