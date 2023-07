Gorinchem kocht voor 1,4 miljoen euro aandelen van netbeheer­der Stedin, maar wil geen nieuwe hebben

De gemeente Gorinchem is niet van plan om meer geld te steken in netbeheerder Stedin. Die biedt opnieuw aandelen aan, waarvan de verkoopopbrengst wordt gestoken in het uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk.