Groente­zaak in Vianen stopt na 86 jaar: Kees en zus Anneke nemen met pijn in het hart afscheid

Kees en Anneke Baars stoppen met hun groente- en fruitzaak op de Buitenstad. Vanaf 1937 was de zaak een begrip, zowel in Vianen als net over de Lek. Met deze groenteman is meteen de laatste winkel uit de Buitenstad verdwenen.