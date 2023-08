Glasblazers maken Oranjevaasje voor de 18e verjaardag van prinses Alexia en jij kan meekijken

Vijver bij woonzorg­cen­trum De Schutse besmet met botulisme, eerste dode vogel gevonden

In een vijver langs de Mollenburgseweg in Gorinchem is vrijdag een dode vogel aangetroffen. Het dier is overleden aan botulisme, een bacterie die in het water zit. De gemeente heeft dezelfde dag nog waarschuwingsborden geplaatst.