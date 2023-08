Glasevenement Glas Leeft! laat bezoeker kunst van het glasblazen beleven: ‘Ambacht is hier nog springlevend’

DE KWESTIE Hulp van familie in ziekenhuis? Lezers zouden het zeker doen (maar er zijn ook nog veel vragen)

Wij vroegen lezers in De Kwestie naar hun mening over het plan van het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein om familie in te schakelen bij de zorg voor patiënten, zoals bij hulp bij eten of douchen? 'Een schilder moet niet minder gaan schilderen om zorg te verlenen, want een schilder kan beter schilderen en een zorgverlener kan beter zorg verlenen!’