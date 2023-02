Historische stadhuis van Vianen wordt niet verkocht, maar krijgt herbestemming als ‘huis van de stad’

Vakbond na de afvalsta­king: ‘Het is nu hard werken, maar dat doen ze altijd al bij Avri’

Met man en macht zijn de werknemers van vuilnisophaaldienst deze donderdag bezig om alle afval op te ruimen die is beland op straten en bij de entrees van de milieustraten in Rivierenland, vooral in Tiel. ,,Het is heel hard werken, maar dat zijn ze wel gewend."

9 februari