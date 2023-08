Hoeveelheid grote zonneparken in provincie Utrecht inmiddels opgelopen tot drie

indebuurt.nl LEGO World komt naar Utrecht: dit wil je erover weten

Van reusachtige bouwwerken tot zeeën van bouwblokjes: na een driejarige pauze is LEGO World terug in Utrecht. De 20e editie van het evenement is van woensdag 18 tot en met dinsdag 24 oktober in de Jaarbeurs. De kaartverkoop is vandaag gestart.