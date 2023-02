Huppelende wallaby door de straat, in Vianen was het geen droom maar werkelijkheid: ‘Blijft een wild dier’

Slaapplek regelen via een datingapp: zo wanhopig zijn kwetsbare Utrechters zonder eigen woonruimte

Kwetsbare Utrechters lijden onder de wooncrisis. Ze slapen op de bank bij vrienden of verblijven noodgedwongen langer in opvangcentra. En dus is het de hoogste tijd voor ‘fatsoenlijke en betaalbare huisvesting’ vindt U-2B Heard, een cliëntenplatform voor en door jongeren in een kwetsbare positie. De organisatie roept de politiek op snel actie te ondernemen.