In vrouwenhofje ‘groeien’ nu wel heel bijzondere planten: van glas, brons en staal

Plannen voor vakantie­park Lexmond zijn concreet (en dit zijn ze)

Het nieuwe vakantiepark van TopParken in Lexmond krijgt maximaal 115 vakantiewoningen. Die zijn voor eigen gebruik en verhuur. De chalets worden in de winter van het park verwijderd. Het strand, dat lange tijd niet was geopend, wordt weer openbaar toegankelijk. Dorpsinitiatief Lexmond is positief.