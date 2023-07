Kans op redelijk helder weer in Vijfheerenlanden vanochtend

Waarom Dick en Maarten festival By the Creek scherp in de gaten houden

‘Van beuken onder de brug tot hiphop aan het strand.’ Komende zaterdag en zondag is het weer zover: dan wordt bij de plas Middelwaard in Vianen het festival By the Creek gehouden. Een dancefeest dat de Viaanse broers Dick en Maarten Kerkhof in de hoogste staat van paraatheid brengt. ‘We zitten nog in het broedseizoen. Festivals kunnen nog een heleboel nestelende vogels flink storen.’