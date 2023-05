Kinderen uit Vijfheerenlanden geven massaal gehoor aan fantasiedierenwedstrijd

Eerbetoon voor feministe Joke Smit niet op geboorte­huis, omwonenden vrezen voor privacy

De herdenkingssteen voor feministe Joke Smit komt niet op haar geboortehuis in Utrecht, maar op het plein in de stad dat naar haar is vernoemd. Omwonenden van de Merwedekade 177bis waar Smit in 1933 werd geboren, vrezen dat een steen te veel aandacht trekt.