Klaas heeft voorliefde voor 3D-foto’s en moet daarom met zware lenzen zeulen: ‘Heb een golfkarretje’

De Ontmoeting Jan verloor z’n vrouw en legde z’n viool aan de kant. Nu vaart hij met hondje Charly door heel Nederland

In de Ontmoeting reist verslaggever Gijs Kool door het Rivierenland en schrijft verwonderd over de mensen, dieren en dingen die hij tegenkomt. Vandaag: Rotterdamse weduwnaar Jan vaart met hondje Charly over de Linge en komt al 35 jaar in Heukelum.