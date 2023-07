Legomasters komen naar Leerdam

Belager ambulance­per­so­neel niet verder vervolgd, personeel boos: ‘Maakt blijkbaar niks uit als je wordt bedreigd’

De honderden medewerkers van de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid zijn zwaar verontwaardigd dat justitie een 34-jarige Dordtenaar niet verder vervolgt. De man bedreigde en hinderde in Dordrecht twee ambulancemedewerkers, waardoor ze pas na ingrijpen van de politie hun werk konden doen. Ze kwamen zes tot tien minuten later bij een patiënt in ademnood. De dader ging bij de rechter vrijuit, maar het OM ziet af van hoger beroep.