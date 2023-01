Loods voor opvang Oekraïeners moet tegen de vlakte: ‘Dan denk je iets goed te doen’

Doodgere­den wolf op A2 waarschijn­lijk op zwerftocht: ‘Heeft maar twee eisen om zich te vestigen’

Hij was waarschijnlijk op zoek naar een nieuw leefgebied: de wolf die woensdag overleed bij een aanrijding met een vrachtwagen op de A2 in de buurt van Culemborg. En het zou best kunnen dat het in de regio Utrecht niet bij die ene rondzwervende wolf blijft, denkt expert Glenn Lelieveld. ,,Het is de tijd van het jaar: in februari begint de paartijd, dus dan willen ze wel gesetteld zijn.”

12 januari