LRC Leerdam vol vertrouwen naar nacompetitie: ‘We kunnen met de besten mee’

LRC Leerdam is er niet in geslaagd om het titelfeest van Scherpenzeel nog minimaal een week uit te stellen en daarmee zelf in de race voor het kampioenschap in 1D te blijven. In Leerdam eindigde de topper in 0-0. Voor de bezoekers voldoende op de champagne te kunnen ontkurken.