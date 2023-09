Marian heeft een muzikale missie: ‘Wil dat het maandelijkse muziekcafé echt een succes wordt’

uit-tip Samen met zonsopgang wandelen tegen zelfdoding: ‘Voor oprechte aandacht zonder oordeel’

Samen wandelen maakt dat je aandacht hebt voor elkaar. Dat is het idee achter Walk into the Light, dat voor het eerst in de regio Utrecht wordt georganiseerd. Door oprechte aandacht kan het hoge aantal zelfdodingen dalen, zeggen de organisatoren. Op 7 september start de wandeling tijdens het ochtendgloren bij Plas Middelwaard in Vianen.