Natuurorganisatie slaat alarm om droge Zouweboezem: ‘Planten en dieren verdwijnen’

HOE IS HET NU MET Alieke zegde haar baan op om workations te gaan organise­ren: ‘Keihard werken en daarna snorkelen’

Alieke Ingerman begon haar bedrijf Working Remotely vorig jaar naast haar baan in loondienst. Haar idee om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de workation sloeg zó enorm aan, dat ze er vol voor ging. Een jaar later heeft ze een team in dienst. ,,Ik voorzie duidelijk in een behoefte.”