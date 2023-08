Omwonenden redden bestuurder over de kop geslagen auto uit benarde positie: ‘Hulde!’

Kinderen met moeilijke thuissitua­tie kunnen terecht bij kinderclub Billy Boem

Voor kinderen die thuis veel meemaken, omdat ze bijvoorbeeld een zieke ouder hebben of omdat de ouders gescheiden zijn, start in september kinderclub Billy Boem in Nieuw-Lekkerland en Arkel. In 10 middagen ontdekken zij spelenderwijs dat het fijn is om met anderen over hun eigen situatie te praten.