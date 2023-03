Parkeerdruk in Vianen is hoog, tóch verdwijnen er parkeerplekken voor containers: ‘Zonder overleg’

Bewoners en onderne­mers zijn tegen, maar tóch staan er containers in centrum van Vianen: ‘Waarom daar?’

De plaatsing van afvalcontainers in de binnenstad van Vianen zorgt voor veel commotie. Veel ondernemers en bewoners van het historische centrum vragen zich af waarom voor deze manier van afvalverwerking is gekozen. ,,Twee pukkels en dan nog die paaltjes eromheen. Zou er goed over nagedacht zijn?’’