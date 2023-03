Pontje De Overkant tussen Ameide en Lopik gaat vanaf 1 april weer varen

Lienke was 29 toen ze hoorde dat ze kanker had, nu helpt Janine haar met sporten: ‘Wil me niet 80 voelen’

Lienke van Bochove (35) was 29 toen ze hoorde dat ze bijnierkanker had. Ze onderging zware operaties en chemokuren. Nu is ze kankervrij en wil ze graag weer sporten. Trainer Janine Sporrel helpt haar daarbij. ,,We kijken vooral wat Lienke wel kan.”