Prinses Margriet komt naar Leerdam voor officiële opening nieuw verpleeghuis

21 windmolens gewenst voor Rivieren­land om doelen 2030 te halen: ‘Hebben ze nu heel hard nodig’

Rivierenland is momenteel 28 grote windturbines rijk. En dat moeten er uiterlijk in 2029 49 zijn, zo is twee jaar geleden beloofd. Dat doel is nog haalbaar, maar dan moeten alles nu wel lukken, zegt Erika Spil: ,,Het komt ons niet aanwaaien.”