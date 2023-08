Auto vliegt over de kop na botsing op A2 bij Vianen, bestuur­ster voor controle naar ziekenhuis

Een auto is donderdagochtend op de A2 bij Vianen over de kop geslagen na een aanrijding met een ander voertuig. De vrouw in de auto is er volgens de politie goed vanaf gekomen. Toch is zij voor controle naar het ziekenhuis gebracht.