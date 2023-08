Brug voor iedereen dicht; opeens zit de pannenkoe­ken­boer­de­rij met veel voorraad en zonder klanten

Pont Napoleon is de acht jaar oude brug over een dode arm van de Lek die pannenkoekenboerderij de Ponthoeve en Vianen met elkaar verbindt. Sinds woensdag is ze afgesloten voor alle verkeer. Er zijn scheurtjes ontdekt in het beton. ‘Na twee jaar zaten de scheuren er al in, ik heb ze gezien.’