Buren horen glasgerin­kel en bellen politie: twee aanhoudin­gen

Door oplettende buren zijn zaterdagnacht in Utrecht twee inbrekers betrapt. De buren hoorden glasgerinkel in de woning in de wijk Overvecht. Omdat de bewoners daarvan met vakantie waren, vonden ze dat opmerkelijk. Even later zagen ze in de woning twee mannen met zaklampen lopen.