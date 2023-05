Schoonrewoerd is jarig en verslaggever Gijs feestte mee: ‘Het dorp laat zich van haar mooiste kant zien’

DE ONTMOETING Regisseur Sarah zoekt voor haar theater­voor­stel­ling alle verhalen over duizendja­ri­ge Schoonre­woerd

In De Ontmoeting reist verslaggever Gijs Kool door het Rivierenland en schrijft verwonderd over de mensen, dieren en dingen die hij daar tegenkomt. Vandaag: regisseur Sarah doet onderzoek in het jarige Schoonrewoerd en schrijft aan een theatervoorstelling over het dorp.