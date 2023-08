de kwestie Strenger optreden tegen krakers? Dit vinden de lezers: ‘Proteste­ren tegen leegstand prima, kraken verbieden’

We vroegen onze lezers naar hun mening over het kraken van leegstaande panden in Utrecht? Kraken is strafbaar en leegstand wordt beboet, maar desondanks worden er nog steeds tal van gebouwen gekraakt. Recentelijk hebben krakers leegstaande panden op de Croeselaan betrokken. 'Niets meer dan terechte aandacht voor het falen van de overheid in tijden van uitzonderlijk grote tekorten aan woningen.’