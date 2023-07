Stralend zonnig weer in Vijfheerenlanden vandaag

Trakteren doen ze hier niet meer, maar ze vieren wél feest met de jarige: ‘Ouders moesten wennen’

‘Wie jarig is viert feest'. Dat is de slogan van een campagne waarmee de GGD scholen, kinderdagverblijven en bso’s wil uitnodigen om ouderwets feest te vieren in plaats van te trakteren. Op het Dordtse kinderdagverblijf Zandvlinder en de Anne Frankschool in Gorinchem doen ze dat al en blijft de koek, chips en snoep buiten de deur: ,,Ouders moesten wel even wennen.”