Torenhoge boete dreigt voor man die Oekraïense vluchtelingen opving: ‘Dan denk je iets goed te doen’

Nieuwe Termeise speelfilm bijna in première: 'Zeker de beelden vanaf de rivier zijn erg mooi'

De afgelopen twintig jaar hebben zo’n 130 inwoners erin meegespeeld; de films van Anja en Cees van der Grijn uit Ameide. Later deze maand gaat Kantje Boord in première. De 65 minuten durende film gaat over een stelletje, dat noodgedwongen hun huis uit moet en besluit op een klein sleepbootje op de Lek te gaan wonen.

13 januari