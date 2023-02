USAR-lid Conny redde Turkse slachtoffers uit het puin: ‘Ik voel me geen held, mooi dat ik dit mocht doen’

COLUMN Jerry bedenkt zich dat de dienst­plicht minder uitzicht­loos was dan het partijlei­der­schap van het CDA

Wopke Hoekstra is van 1975. De dienstplicht is in 1997 opgeschort. Wopke was toen dus een broekie van 22. In principe had hij het nog kunnen doen. Voor z’n nummer opkomen, bedoel ik. Maar iets zegt mij dat Wopke de krijgsdienst aan zich voorbij heeft laten gaan. Wopke ging in Leiden studeren.