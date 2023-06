Vandaag kans op bewolkte dag in Vijfheerenlanden

‘Belangrij­ke stap’ voor de gemeen­schap én Culemborg: Molukkers krijgen weer een eigen wijkgebouw

Vreugde in de Molukse gemeenschap in Culemborg nu duidelijk is dat die straks weer over een eigen gebouw beschikt. Na intensief overleg tussen de gemeente Culemborg en ‘de wijk’ werd zaterdag tijdens het wijkfeest de zaak beklonken.