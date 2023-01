Volop ideeën voor gemeentehuizen Vijfheerenlanden die straks ‘over’ zijn: ‘Maak er een museum van’

Vijfheeren­lan­den kraakt hersenen over gemeente­huis: wordt het Leerdam, Meerkerk, Vianen of nieuwbouw?

Moeten Leerdammers straks voor hun paspoort of rijbewijs naar Vianen? Of wordt het andersom? Volgend jaar hakt Vijfheerenlanden de knoop door waar het gemeentehuis komt. Eén ding is al wel duidelijk: ondanks de grootte van de gemeente, komt er maar één plek waar inwoners voor hun documenten terecht kunnen.

18 november