Winkeldief wordt na succesvolle eerste diefstal gesnapt bij tweede poging

Update/Met video Linge treedt buiten oevers door overvloedi­ge regen, water op kade in Geldermal­sen

De rivier de Linge is vrijdagavond al buiten haar oevers getreden. Het waterpeil in de polders langs de Linge is erg hoog en zaterdag wordt nog meer neerslag verwacht. Op de kade aan de Achter ’t Veer in Geldermalsen staat al water.

13 januari