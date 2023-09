Accijnsverhoging op alcohol treft meer dan 40.000 inwoners Vlaardingen

VAN WIEG TOT GRAF Na 44 jaar trouwe dienst bij de TU Delft, werd Henk molenaar én pleitbezor­ger voor molens

Achter de geraniums zitten was niets voor Henk Lindenburg (75). Na zijn werk voor de lucht- en ruimtevaartafdeling van de TU Delft werd hij molenaar bij De Walvisch. Met veel enthousiasme droeg hij zijn kennis over molens graag over, de Schiedamse in het bijzonder.