Anouk helpt ouders en professionals met verbindend opvoeden: 'Toen ik zelf moeder werd, wilde ik het anders doen'

indebuurt.nl Rotterdam Art Week 2023 gaat van start: dit is er te doen

Het IFFR is net afgelopen en het volgende culturele evenement staat alweer voor de deur. Van 8 tot en met 12 februari is de Rotterdam Art Week. In alle hoeken van de stad is er iets tofs te zien en te doen, van beurzen tot tentoonstellingen en feestjes. Lees hier waar je moet zijn.

9:21