Auto's uitgebrand in Vlaardingen en Schiedam, sprake van brandstichting

Deze wethouders gaan strijd aan tegen racisme en discrimina­tie: ‘Ik zou op poep lijken’

Schiedam wil racisme en discriminatie een halt toeroepen. De gemeente had tot nu toe geen beleid op dit gebied. Een actieplan is daarom in de maak. De wethouders Anouschka Biekman (D66) en Doğukan Ergin (Denk) zien dat ook als een persoonlijke strijd. ,,Ik kreeg te horen dat ik op poep leek.’’