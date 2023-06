Auto vernield na mogelijke explosie in Vlaardingen

Man (32) dood na arrestatie met taser, Rijksre­cher­che start onderzoek

Een 32-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden na een arrestatie op de ’s-Gravenweg in Rotterdam. De man zou in verwarde toestand rond 23.15 uur op een voertuig gesprongen zijn. De politie zette een achtervolging in en gebruikte een stroomstootwapen om hem onder controle te krijgen. Kort hierna werd de arrestant onwel.