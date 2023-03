Bekijk hier de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in Vlaardingen

Oud-rec­tor was het brein achter gesjoemel met valse donaties, ‘fiscus voor miljoenen getild’

Het was vooral door oud-rector Nedim B. (62) van de Islamitische Universiteit Europa in Rotterdam dat de Belastingdienst jaren geleden voor miljoenen euro's is getild. Volgens de rechtbank in Rotterdam speelde B. een ‘kwalijke rol’, waar de in Turkije verblijvende oud-rector nooit verantwoording voor heeft afgelegd. ,,De overheid en samenleving zijn door hem benadeeld.”