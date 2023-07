Bespuugd en bekogeld bij brug, watersporters zijn het helemaal zat: ‘Je kunt zomaar iemand invalide gooien’

indebuurt.nl 7 x op deze Rotterdam­se plekken lijkt het net alsof je in Duitsland bent

Ik hoef niet op vakantie, want ik woon in Rotterdam! Blijf jij deze zomer lekker in 010? Ga dan op vakantie in eigen stad. Je hoeft namelijk niet naar Duitsland om buitenlandse sferen te proeven. Met deze tips waan je je helemaal bij onze oosterburen. Supertollie.