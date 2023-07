UPDATE Drie arresta­ties na schietpar­tij met drie gewonden bij Zomercarna­val: ‘Zag man rennen met pistool in z’n hand’

Tijdens het Zomercarnaval in Rotterdam is zaterdagavond twee keer geschoten op een volle Coolsingel. Bij de tweede schietpartij zijn drie mensen gewond geraakt. De politie heeft bij het incident zelf ook meerdere schoten gelost. Er zijn drie verdachten aangehouden. Het Zomercarnaval is verder afgelast.