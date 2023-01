Bewoners kunnen meedenken over wijkfestivals tijdens feestjaar 750 jaar Vlaardingen

Feestjaar Vlaardin­gen 750 in stijl vieren? Vraag dan een gratis vlag aan (en daar valt ook wat mee te winnen)

Wie het feestjaar Vlaardingen 750 mee wil vieren door een speciale vlag te laten wapperen, kan zich op de website van de stichting achter het feestjaar melden voor een gratis exemplaar. De vlaggen zijn zaterdag op te halen tijdens de nieuwjaarsreceptie op het Winterterras in het Oranjepark, of later deze maand in Museum Vlaardingen.

5 januari