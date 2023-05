Bouwkosten Vlaardingse sporthal opnieuw tonnen duurder

De Konings­hoek bestaat vijftig jaar: ‘Was toen ook al heel modern met veel paars, bruin en oranje’

Al vijftig jaar is het een begrip in Maassluis: De Koningshoek. Het overdekte winkelcentrum, dat zowel grote ketens als kleine ondernemers huisvest, viert dit weekeinde haar jubileum. Pierre en Marja Nitsche zitten er het langst met hun kapsalon Rivièra: ,,Er is in al die jaren zó veel veranderd.”