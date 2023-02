De favoriete Vlaardingse plekjes van Bart: 'Bij deze kapsalon drink ik graag een biertje'

Van leraar naar ‘groente­mees­ter’: Remko (45) zegde baan op om zelfoogst­tuin te verwezen­lij­ken

Je baan opzeggen om een zelfoogsttuin te starten: voor Remko Boers (45) is deze sprong in het diepe een logische stap. De aarde op zijn akkers is omgespit, volgende maand gaan de gewassen de grond in. Zo krijgt De Groentemeester steeds meer vorm.

