Dit is hoe de eerste teams uit Vlaardingen dit weekeinde speelden

Magneetvis­sers halen drie vuurwapens uit het water, ook wapen gepakt bij controle op station

Twee magneetvissers hebben woensdagmiddag drie vuurwapens uit het water gevist aan de Vissersdijk in Rotterdam. Het gaat om twee revolvers en een klein pistool. De politie onderzoekt hoelang de wapens in het water hebben gelegen en of ze gebruikt zijn bij misdrijven.