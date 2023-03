Droom van Jasper (22) komt uit met eigen ijssalon: ‘Ik ga het beste ijs van Nederland maken’

Zelfs augurk en kroepoek waren niet te gek voor ijsjes van Jan, binnenkort stopt hij: ‘Ga het zeker missen’

Deze zomer staan Jan Hijmans en zijn partner Rijka nog in ijssalon Melbalino in Vlaardingen, daarna wacht hun pensioen. Hijmans slaagde er geregeld in de aandacht op zijn zaak te vestigen, door aardappel-, augurken- en kroepoekijs (!) te verkopen.