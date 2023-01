Drugslab Lunteren was fabriek voor miljoenen ‘jihad-pillen’, bewoner (62) in tranen: ‘Ik lieg niet. Ook al is dat niet altijd in mijn voordeel’

video Inval met 70 agenten en pantserwa­gens en daarna hoort de burgemees­ter amper nog iets: ‘Ik erger me kapot’

Zeventig man sterk en met inzet van twee pantserwagens viel de politie de zondag voor kerst binnen in een vermeend drugspand aan de Klomperweg in Lunteren. Onder het toeziend oog van een groep kerkgangers. Sindsdien is het angstvallig stil.

14 februari