Emotie ‘hoort bij lokale democratie’: ‘Bij bedrijven lopen mensen ook wel eens weg uit de vergaderzaal’

Je kunt een raadslid niet terug de zaal inslepen als hij of zij die (tijdelijk) verlaat, zegt een hoogleraar. Donderdagavond gingen drie Vlaardingse raadsleden tijdens een stemming weg en ging een raadslid voortijdig naar huis. ,,Politiek is ook theater, het hoort er allemaal bij. In de boardroom van bedrijven lopen mensen ook wel eens weg.”