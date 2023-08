Overal steken oranje sprieten uit de grond, maar juich niet te vroeg over glasvezel

In steeds meer straten steken oranje sprietjes uit de grond, een teken dat er glasvezel ligt. Maar dat betekent nog niet dat iedereen gebruik kan maken van razendsnel internet. Er zit namelijk een kink in de kabel, blijkt uit onderzoek van deze site. ,,Het is om gek van te worden.”