Geuzenpenning gaat naar Myanmarese mensenrechtenorganisatie: ‘Een enorme aanmoediging’

De Geuzenpenning van dit jaar wordt toegekend aan de Myanmarese mensenrechtenorganisatie Assistance Association for Political Prisoners (AAPP). De organisatie zet zich al sinds 2000 in om het lot van de duizenden politieke gevangen in het land te verbeteren, zegt de stichting achter de penning. De Geuzenpenning wordt ook dit jaar weer uitgereikt in de Grote Kerk van Vlaardingen.

AAPP ondersteunt politieke gevangenen vanuit Thailand. Voor de militaire coup in Myanmar had de organisatie een kantoor in het land zelf, maar dat is nu gesloten. Sinds de coup zijn volgens de organisatie meer dan 2750 mensen gedood, van wie bijna negenhonderd in gevangenschap.

,,De heer Min Min, die zelf vijf jaar, twee maanden en zeven dagen in eenzame opsluiting heeft gezeten, zal de onderscheiding namens AAPP in ontvangst nemen”, aldus stichting Geuzenpenning. De politiek ex-gevangene ziet de onderscheiding als een enorme aanmoediging. ,,Deze onderscheiding laat ons zien dat de wereld ons niet in de steek laat. Het geeft ons meer energie om nog harder te werken om schendingen van mensenrechten in Myanmar te stoppen.”

Vrijheidsstrijders

Sinds 1987 is de Geuzenpenning aan verschillende organisaties en personen toegekend. De penning is een initiatief van de Stichting Geuzenpenning. De organisatie is opgericht door voormalige Nederlandse verzetsstrijders die actief waren in de Tweede Wereldoorlog. De Geuzenpenning is bedoeld om hedendaagse vrijheidsstrijders en mensenrechtenactivisten een eer te bewijzen.

Eerder werd de Geuzenpenning toegekend aan onder meer Lawyers for Lawyers (2022), de Poolse rechter Malgorzata Gersdorf (2021) en de Saoedische mensenrechtenorganisatie ACPRA (2020). De Geuzenpenning wordt dit jaar op maandag 13 maart in de Grote Kerk uitgereikt.

